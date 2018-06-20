تسجيل
23:01 20 يونيو/ حزيران 2018
مباشر
    بحث
    نهاد المشنوق

    وزير الداخلية اللبنانية يعلق على أزمة "جوازات سفر الإيرانيين"

    © Sputnik . Vlademir Trefelov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    سعى وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران لتهدئة خلاف بشأن تغيير في إجراءات دخول البلاد.

    ويخشى بعض الساسة أن يكون الخلاف انعكاسا لتعميق نفوذ إيران وجماعة حزب الله المتحالفة معها، حسب رويترز.

    البرلمان اللبناني
    © AFP 2018 / Joseph Eid
    أسهم تشكيل الحكومة في لبنان إلى انخفاض والعوائق أكثر من الحلول
    ويسمح الإجراء الذي اتخذته مديرية الأمن العام للإيرانيين بدخول البلاد من المطار دون ختم جوازات سفرهم.

    وقال المشنوق إن قرار مديرية الأمن العام ينطبق كذلك على مواطني دول الخليج العربية وإنه سيجري محادثات مع رئيس الوزراء سعد الحريري ليحدد خلال بضعة أيام ما إذا كان سيلغي هذا الإجراء.

    وأكد المشنوق في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم "قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والايرانيين من ختم جوازات سفرهم عند دخول لبنان ومغادرته له تبعات سياسية يعرفها الجميع".

    وأضاف "لأن هذه المسألة تثير التساؤل لدى الكثير من الدول المعنية وتأخذ تفسيرات كثيرة سياسية خصوصا في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة بحكم المواجهة الأمريكية الإيرانية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الإيرانيين".

    وأشار إلى وجود "تفسيرات بأنّ هذا القرار فيه نوع من التسهيل لمواطنين إيرانيين في مسألة دخولهم لبنان، خصوصا أن كثيرا من الأوروبيين، والأمريكيين تحديدا، وبعض الدول العربية، يفترضون أنهم يدخلون للتدريب أو للاتصال بمنظمات مرفوضة دوليا".

    وقال المشنوق وهو عضو في تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري إنه لديه السلطة القانونية كوزير للداخلية لإلغاء هذا الإجراء الجديد.

    وأضاف أن هذا "جزء من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة"، في الوقت الذي يسعى فيه الحريري لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، وفقا لرويترز.

    الرئيس الروسي فلاديمير بويتن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © Sputnik . Aleksei Nikolskiy
    الحريري يتلقى رسالة من السيسي
    ودافع مدير الأمن العام عن القرار باعتباره إجراء طبيعيا وقال إن "قاعدة بيانات تسجل تلقائيا جميع الواصلين والمغادرين".

    وأضاف أن المسافرين بشكل عام من حقهم طلب عدم وضع ختم على جواز سفرهم إذا كان من شأنه أن يسبب لهم صعوبات لدى دخول دولة أخرى.

    وقال إبراهيم لصحيفة الجمهورية اليومية في وقت سابق هذا الأسبوع: "لدى البعض في لبنان خيال واسع يقودهم إلى فرضيات لا تمتّ إلى الواقع والحقيقة بأيّ صلة".

    وأضاف إبراهيم أن كثيرا من البلدان الأوروبية والخليجية تحجم عن ختم جوازات السفر.

    وخرج "حزب الله" وحلفائه من الانتخابات التي أجريت في مايو/أيار بنفوذ أكبر في البرلمان فيما يمثل جزءا من الصورة الأوسع للنفوذ الإيراني الذي تريد الولايات المتحدة التصدي له.

    وانتقد حزب القوات اللبنانية الإجراء باعتباره "محاولة لمساعدة إيران على إرسال مزيد من القوات إلى سوريا المجاورة أو نقل أموال إلى حزب الله رغم العقوبات الأمريكية".

    ودافعت مديرية الأمن العام المشرفة على أمن المطار عن قرارها وقالت إن بطاقات دخول للإيرانيين سيجري ختمها بدلا من الجوازات.

    وتعتبر واشنطن "حزب الله" منظمة إرهابية وشددت العقوبات في السنوات الأخيرة على أشخاص متهمين بالتعامل معه، كما يصنفه الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لـ"حزب الله" باعتباره جماعة إرهابية.

    انظر أيضا:

    أنجيلا ميركل في لبنان الخميس واهتمام ألماني بتعزيز الدور الاقتصادي
    نائب لبناني لـ "سبوتنيك": تصرفات المجتمع الدولي ستؤدي إلى توطين اللاجئين السوريين في لبنان
    أسهم تشكيل الحكومة في لبنان إلى انخفاض والعوائق أكثر من الحلول
    أسرار وتفاصيل هروب إسرائيل من لبنان وبداية الانحدار
    عون: إمكانات لبنان لم تعد تتحمل بقاء اللاجئين إلى أجل غير محدد
    سياسي لبناني: يجب الإسراع في تشكيل الحكومة حتى لا تتكرر أحداث الأردن في لبنان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الخليج, أخبار إيران, أخبار لبنان, الحكومة الإيرانية, الرئاسة اللبنانية, الحكومة اللبنانية, الرئاسة الإيرانية, رفيق الحريري, روحاني, سعد الحريري, السعودية, إيران, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    اللعب المصري محمد صلاح في مباراة روسيا ومصر
    مشاعر مختلفة ولحظات مميزة في الأسبوع الأول من المونديال
    نيويورك تهدد ترامب بدعوة قضائية
    ولاية نيويورك تحارب ترامب دفاعا عن المهاجرين
    اللاجئون السوريون في تركيا
    اللاجئون السوريون في تركيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك