"العودة الغانمة"... بيان عسكري كويتي بشأن القوات المشاركة في اليمن

أصدرت مدیریة التوجیه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية، الیوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران بيانا صحفيا بشأن الزیارة التفقدیة التى قم بها قائد القوات الجوية إلى السعودية.

وتوجه آمر القوات الجوية الكويتية، اللواء الركن طيار عبدالله الفودري إلى السعودية لتفقد القوات الكویتیة المشاركة بعملیة إعادة الأمل بالسعودیة، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

© AP Photo / Jon Gambrell أمير الكويت: خطوة تاريخية تسهم في إزالة التوترات

وأعرب آمر القوة الجویة الكویتیة عن "فخره واعتزازه برجاله البواسل المشاركین بعملیة إعادة الأمل بالمملكة العربیة السعودیة لما یقومون به من دور ھام ومشرف في أداء وتنفیذ واجباتھم الموكلة إلیھم".

ورافق الفودري خلال زيارته عدد من قیادات القوة الجویة الكويتية.

وقال بيان مديرية التوجيه المعنوى إن الزیارة تأتي بتوجیھات من النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع الكویتي الشیخ ناصر صباح الأحمد الصباح ومتابعة رئیس الأركان العامة للجیش الفریق الركن محمد الخضر.

ونقل اللواء الفودري للقوات الكویتیة تحیات وتھاني وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة عید الفطر المبارك، وأكد حرصھم الدائم للاطمئنان على القوات الكویتیة المشاركة بعملیة إعادة الأمل وتوفیر احتیاجاتھم كافة وتقدیم كل التسھیلات التي تمكنھم من أداء مھامھم العسكریة على أكمل وجه معربین عن اعتزازھم وتقدیرھم بالأعمال التي یقومون بھا جنبا إلى جنب مع أشقائھم في قوات التحالف.

ودعا الفودري القوات المشاركة بعملیة إعادة الأمل إلى بذل المزید من الجھد والاجتھاد متمنیا لھم السلامة والعودة الغانمة إلى أرض الوطن، بعد أداء واجبھم مع أشقائھم بدول التحالف.