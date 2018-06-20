"أنصار الله" يستعيدون موقعين جنوب الحديدة ويدمرون 6 آليات

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله نفذوا اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".

© REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD "أنصار الله" يواصلون قطع إمدادات التحالف وقوات هادي في الحديدة

وأكد المصدر "أن الهجوم انتهى بسيطرة مسلحي أنصار الله على موقعين لقوات هادي عقب معارك سقط على أثرها العديد من القتلى والجرحى".

وأشار إلى أن مسلحي الجملعة دمروا 3 آليات لقوات هادي بكمائن نصبوها في الهجوم على الجبلية، في حين قُتل 4 جنود بعمليات قنص لأنصار الله"، كما "دمروا 3 آليات تابعة لقوات هادي بعبوات ناسفة جنوب الدوار في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وسقط طواقمها بين قتيل وجريح".