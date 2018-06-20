"أنصار الله" يستعيدون موقعين جنوب الحديدة ويدمرون 6 آليات

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن مسلحي أنصار الله نفذوا اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، هجوماً على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة".
وأشار إلى أن مسلحي الجملعة دمروا 3 آليات لقوات هادي بكمائن نصبوها في الهجوم على الجبلية، في حين قُتل 4 جنود بعمليات قنص لأنصار الله"، كما "دمروا 3 آليات تابعة لقوات هادي بعبوات ناسفة جنوب الدوار في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وسقط طواقمها بين قتيل وجريح".
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