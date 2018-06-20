مقتل وأسر 67 من "أنصار الله" بعملية عسكرية للجيش اليمني

قُتل وأُسر أكثر من 60 مسلحا من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بعملية عسكرية للجيش اليمني في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني عن أركان حرب محور البيضاء العميد محمد علي العمري "أن قوات الجيش الوطني وبإسناد من مقاتلات التحالف العربي، أطلقت اليوم الأربعاء 20 يونيو/ حزيران، عملية عسكرية واسعة من محورين، وهما محور نعمان ومحور ناطع-الملاجم، تمكنت خلالها من تحرير عقبة القنذع، التي تسيطر على الخط الرابط بين مديرية نعمان في البيضاء ومديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تقضي على كتيبة كاملة من الجيش اليمني

وأشار إلى أن "الجيش قطع خط امداد المليشيا في منطقة آل عواض والوهبية بعيد تحرير عقبة القنذع، وأن التقدم مستمر باتجاه مديرية الملاجم، مؤكداً أن تحرير منطقة آل عواض خلال الساعات القادمة".

مؤكداَ "استمرار التقدم لقطع الخط الدولي الرابط بين محافظتي البيضاء وصنعاء في منطقة آل عريف بمديرية الملاجم، وانه بمجرد أن تقطع قوات الجيش الخط الرابط بين البيضاء وصنعاء ستسقط 12 مديرية من مديرية البيضاء بشكل تلقائي كونه آخر خطوط الإمداد للمليشيا".

مضيفاً "أن القوات على بعد 30 كيلو متر من خط الإمداد الأخير للمليشيا في الخط الدولي بمنطقة آل عريف، وأن هذه المسافة عبارة عن أرض مفتوحة".

لافتاً إلى "أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر 37 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم مصور حربي، وجرح آخرين بنيران أبطال الجيش، فيما أسر أكثر من 30 عنصراً منهم، فضلاً عن تدمير ثلاثة أطقم قتالية وتدمير عربة "بي إم بي" تابعة للمليشيا".