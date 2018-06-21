تزامنا مع أزمات "سد النهضة"... وزير الري: مصر تستورد المياه

أعلن محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، أن هناك العديد من التحديات المائية تواجه بلاده.

ووفقا لصحيفة "الأهرام"، أكد وزير الري أمام المؤتمر الدولي للمياه المنعقد في دولة طاجكستان، أن حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها.

وأوضح عبد العاطي أن مصر بلد جاف وتقع في منطقة شبه قاحلة، وقد وصلت إلى حالة تفرض فيها كمية المياه المتاحة حدودا على تنميتها الاقتصادية، لافتا إلى أن التنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض ​​إلى أقل من 500 متر مكعب سنويا.

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وأشار الوزير إلى ارتفاع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، كما تبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

وزعم عبد العاطي إلى أن الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا، يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا.

واختتم وزير الري حديثه، بالتأكيد على أن مصر تستورد كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا، ممثلة في منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير المياه.

وتأتي تلك التصريحات، تزامنا مع خشية القاهرة من احتمال أن يؤثر "سد النهضة" الأثيوبي سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.