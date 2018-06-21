وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

توفي مساء يوم الأربعاء، شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس في أيار الماضي.

رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشاب محمد غسان أبو دقة، استشهد في مستشفى مار يوسف مساء اليوم متأثراً بجراحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس في 14 أيار/ مايو الماضي.

© AFP 2018 / Jack Guez الجيش الإسرائيلي يعلن إصابته لـ25 هدفا ردا على إطلاق صواريخ من غزة

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، إذ تنفذ الطائرات الإسرائيلية غارات جوية لاستهداف مواقع تقول تل أبيب إنها تابعة للفصائل الفلسطينية، بينما تشتد المواجهات مع الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع.

وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة منذ أواخر آذار/مارس الماضي، باتجاه السياج الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات دامية مع الجيش الإسرائيلي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتحقيق في ملابسات المواجهات، التي أدت لسقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، وإصابة مئات آخرين، داعيا إسرائيل للحد من استخدام القوة، والمتظاهرين إلى ضبط النفس".