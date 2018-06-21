وفاة شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي

رام الله — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الشاب محمد غسان أبو دقة، استشهد في مستشفى مار يوسف مساء اليوم متأثراً بجراحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خان يونس في 14 أيار/ مايو الماضي.
وانطلقت مسيرات العودة الكبرى في قطاع غزة منذ أواخر آذار/مارس الماضي، باتجاه السياج الحدودي الفاصل بين غزة والأراضي المحتلة، ما أدى لاندلاع مواجهات دامية مع الجيش الإسرائيلي.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتحقيق في ملابسات المواجهات، التي أدت لسقوط عشرات القتلى الفلسطينيين، وإصابة مئات آخرين، داعيا إسرائيل للحد من استخدام القوة، والمتظاهرين إلى ضبط النفس".
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