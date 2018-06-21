روسيا تقترح على الإمارات تسيير رحلات لمواطنيها إلى الفضاء

أفاد مصدر في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، بأن روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة تدرسان إمكانية تسيير رحلات منتظمة لرواد فضاء من الإمارات إلى محطة الفضاء الدولية على السفن الروسية "سويوز" بعد عام 2020.

كازخستان- سبوتنيك. وقال المصدر، "تم التوصل الآن إلى اتفاق حول رحلة قصيرة واحدة، ولكن المفاوضات مستمرة حول سلسلة من الرحلات مدتها 30-40 يوما.

© Sputnik . Aleksandr Mokletsov "مفتش الفضاء" يتحول إلى قاتل لا يرحم أحدا

وأضاف، أن "ذلك ممكن بعد بدء الرحلات الجوية للسفن الفضائية الأمريكية الخاصة، عندما يبدأ رواد الفضاء الأجانب بالطيران إلى المحطة الفضائية الدولية على متن سفنهم وتكون الأماكن في المركبات الوطنية "سيوز" شاغرة".

ووفقا له، يجري الحديث عن رحلات جوية بعد عام 2020.

وأوضح المصدر "لا توجد تواريخ محددة بعد".

وأشار المصدر إلى، أنه قبل بدء الرحلات الجوية المنتظمة، موسكو ستساعد أبو ظبي في تشكيل فصيلة رواد فضاء، وإنشاء مركز وطني لإعداد رواد الفضاء وفي تطوير برنامج علمي.

وذكرت "روسكوسموس"، بأن روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد وقعتا، يوم أمس الأربعاء، اتفاقا مبدئيا بشأن اختيار وإعداد لرحلة فعلية لرائد فضاء إماراتي واحد إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية المأهولة الروسية "سويوز إم سي-12".