روسيا تقترح على الإمارات تسيير رحلات لمواطنيها إلى الفضاء

كازخستان- سبوتنيك. وقال المصدر، "تم التوصل الآن إلى اتفاق حول رحلة قصيرة واحدة، ولكن المفاوضات مستمرة حول سلسلة من الرحلات مدتها 30-40 يوما.
ووفقا له، يجري الحديث عن رحلات جوية بعد عام 2020.
وأوضح المصدر "لا توجد تواريخ محددة بعد".
وأشار المصدر إلى، أنه قبل بدء الرحلات الجوية المنتظمة، موسكو ستساعد أبو ظبي في تشكيل فصيلة رواد فضاء، وإنشاء مركز وطني لإعداد رواد الفضاء وفي تطوير برنامج علمي.
وذكرت "روسكوسموس"، بأن روسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، قد وقعتا، يوم أمس الأربعاء، اتفاقا مبدئيا بشأن اختيار وإعداد لرحلة فعلية لرائد فضاء إماراتي واحد إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية المأهولة الروسية "سويوز إم سي-12".
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