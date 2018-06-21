وزير الخارجية المصري يبحث تشكيل لجنة الدستور مع وفد هيئة التفاوض السورية

يبحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع وفد هيئة التفاوض السورية، اليوم الخميس، تشكيل لجنة الدستور والمسار السياسي للأزمة السورية.

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية: " يلتقي السيد سامح شكري وزير الخارجية، يوم الخميس الموافق 21 يونيو(حزيران) 2018، مع وفد قيادات الهيئة العليا للتفاوض السورية، وذلك بمقر وزارة الخارجية، في تمام سعت 15.45 مساء".

© REUTERS / DENIS BALIBOUSE عضو هيئة التفاوض السورية: نعتزم تشكيل لجنة مناقشة الدستور في جنيف

وقال عضو هيئة التفاوض السورية جمال سليمان في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك": "سيلتقي الوزير غدا مع وفد من هيئة التفاوض يضم كلا من نصر الحريري وهادي البحرة، وفراس الخالدي، وقاسم الخطيب، وطارق الكردي، وأحمد عسراوي، وبشار الزعبي، وأنا".

وأضاف سليمان: "سنلتقي بالوزير سامح شكري، بالأساس، ولكن أتوقع أن يضم اللقاء المعنيين بالملف السوري في مصر، والنقطة الأساسية في اللقاء هي تشكيل لجنة الدستور، وبشكل عام العنوان العريض للقاء هو المسار السياسي".

وكان المبعوث الأممي لسوريا ستافان دي مستورا قد زار القاهرة قبل أسبوع، ضمن جولة له شملت تركيا وإيران وروسيا، والتقى دي ميستورا في القاهرة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن المعارضة السورية في القاهرة، حيث بحث مع الأطراف التي التقاها تشكيل لجنة الدستور والمسار السياسي في سوريا.