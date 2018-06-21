الجزائر تستضيف لقاء لجنة مراقبة "أوبك+" في سبتمبر المقبل

صرح مصدر مقرب من محادثات "أوبك+"، اليوم الخميس 21 حزيران/يونيو، أن اللقاء القادم للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك" والدول خارجها، سيعقد في الجزائر في أيلول/سبتمبر المقبل.