الجزائر تستضيف لقاء لجنة مراقبة "أوبك+" في سبتمبر المقبل

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "لقاء لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك" والدول خارجها في أيلول/سبتمبر المقبل سيعقد في الجزائر".
واتفقت دول "أوبك" وعدد من الدول خارجها في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم إنتاجها من النفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق لــيشمل عام 2018 كاملا.وأكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في 24- 26 أيار/مايو الماضي، أنه من الممكن البدء بزيادة استخراج النفط بشكل تدريجي في الربع الثالث من العام الحالي، إذا تم اتخاذ القرار بهذا الشأن، وأن الدول المشاركة في صفقة "أوبك+" ستقوم بدراسة احتمالات تخفيف التقييدات على إنتاج النفط. وقد يكون أحد هذه الاحتمالات هو العودة إلى مستويات الإنتاج ذاتها لدى التوقيع على الصفقة.
ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن في اجتماع لكل الدول المشاركة في اتفاقية "أوبك+" المزمع عقده في 23 حزيران/يونيو في فيينا.
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