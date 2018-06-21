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09:15 21 يونيو/ حزيران 2018
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    الرئيس السوداني عمر البشير

    رسالة عاجلة من المغرب إلى السودان... والبشير يرد سريعا

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    العالم العربي
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    وجه المغرب، اليوم الخميس 21 يونيو/حزيران، رسالة إلى السودان، عبر وزير الخارجية المغربي نصار بوريطة.

    وتسلم الرئيس السوداني عمر البشير، رسالة خطية من ملك المغرب محمد السادس، سلمها له وزير الخارجية المغربي، حسب وكالة الأنباء السودانية.

    البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    البشير يشارك في قمة "إيقاد" لبحث عملية السلام بجنوب السودان
    وتتعلق الرسالة المغربية بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في القضايا الإقليمية والدولية.

    ويرغب الملك المغربي في "التنسيق والتشاور والتعاون بين البلدين في المجالات كافة خاصة المجال الاقتصادي والاستثماري".

    وقال ناصر بوريطة إن الرسالة "تضمنت التشاور والتنسيق حول أجندة القمة الأفريقية التي تنعقد في أوائل شهر يوليو/تموز بجمهورية موريتانيا".

    وأكد وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، أن الرئيس البشير رد على رسالة ملك المغرب فيما يتعلق بـ"بأهمية التشاور بين البلدين الشقيقين وتؤكد ضرورة الاستمرار في التواصل بينهما في كافة المحافل".

    وكان وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، قد التقى أمس الأربعاء بالسفير المغربي بالخرطوم، وأكد السفير للوزير السوداني أن "مبعوثا شخصيا من جلالة الملك محمد السادس سيصل إلى السودان مساء اليوم الأربعاء، لتسليم رسالة إلى الرئيس البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويره".

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