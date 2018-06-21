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10:58 21 يونيو/ حزيران 2018
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    خليفة حفتر

    حفتر يعلن انطلاق ساعة الصفر لتحرير الموانئ والحقول النفطية

    © AP Photo / Mohammed El-Sheikhy
    العالم العربي
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    أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، اليوم الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير منطقة الهلال النفطي من قبضة جماعات إرهابية هاجمت الموانئ والحقول، جاء هذا خلال كلمة وجهها لقوات الجيش الليبي عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

    البيضاء — سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء الليبية "وال" إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يعلن إطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية".

    وقال حفتر: "الآن تدق الساعة ليتوج لها في كل الآفاق معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق".

    وأصدر المشير خليفة حفتر أوامره للقوات المسلحة بالتقدم، قائلا: "تقدموا أيها الأبطال فعين الله التي لا تنام ترعاكم"، مستذكرا بالآية القرآنية الكريمة "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، مضيفاً أن "ستكون دقات هذه الساعة بشرى بالنصر المؤزر من عند الله، ويكون النصر تذكيرا بكفاح الأجداد حين نادى الحق حي على الجهاد".

    ميناء سعيد
    © Sputnik . Yurii Kaver
    ما حقيقة الهجوم المتكرر على منطقة الهلال النفطي

    وكان رئيس شبعة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي في بنغازي شرقي البلاد، خليفة العبيدي أعلن منذ اأسبوع أن مجموعة إرهابية حاولت التوغل داخل الهلال النفطي وتسببت في إشعال النار في أحد الحقول، مشيراً إلى أن مقاتلات سلاح الجو الليبي قد استهدفت الفارين منهم.

    وأكد العبيدي في بيان أن "سرايا إرهاب بنغازي تحاول التوغل داخل الهلال النفطي وتتسبب في إشعال خزان للنفط بحقل الفيبا التابع لشركة الهروج للعمليات النفطية قبل أن يتم دحرها من قبل قواتنا المسلحة واستهداف الفارين منهم من خلال سلاح الجو الليبي".

    ومن جانبها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان أن "المؤسسة قامت بإجلاء موظفيها من مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم إثر اندلاع اشتباكات مسلّحة في المنطقة.

    وقد وقدرت المؤسسة في بيانها أن، "خسائر الإنتاج النفطي بأكثر من 240 ألف برميل بنحو ربع الإنتاج، مشيرة إلى أن "تأجيل دخول ناقلة نفط كان من المفترض أن تصل اليوم إلى ميناء السدرة".

    يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية قد حررت منطقة الهلال النفطي عام 2016، في عملية البرق الخاطف، التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي.

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    الكلمات الدلالية:
    خليفة حفتر, ليبيا
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