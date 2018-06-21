المحكمة الاتحادية العراقية: جلسة البرلمان لتعديل قانون الانتخابات قانونية

قضت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق اليوم الخميس بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبشمركة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو أيار

كان البرلمان قد طالب بإعادة فرز الأصوات مما أثار نداءات بإعادة الانتخابات. وتولت المحكمة الاتحادية العليا مهمة البت في الأمر.

© Sputnik . Sarah Noreddine المحكمة الاتحادية العليا ترفض نظر طعن خاص بإجراءات الانتخابات العراقية

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود في بيان تلاه على الهواء إن اجراء العد والفرز اليدوي اجراء صحيح.

وأضاف أن المحكمة الاتحادية، التي تعد أعلى محكمة في العراق، ترى إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والخاص في الاقليم إجراء غير صحيح.

وبحسب موقع kurdistan24 شددت المحكمة على ضرورة عدم المساس بأصوات المقترعين التي لم ترد بها شكاوى.

وأيدت المحكمة انتداب قضاة لتولي مهمة مفوضية الانتخابات، كما اعتبرت استثناء نتائج الاقليات من الإلغاء مخالفا للدستور العراقي.