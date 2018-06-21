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12:40 21 يونيو/ حزيران 2018
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    منطقة التنف، سوريا

    خبير: البنتاغون ينشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا

    © AP Photo / Hammurabi's Justice News
    العالم العربي
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    صرح خبير العلوم العسكرية البارز في مركز الدراسات العسكرية والسياسية في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، البروفيسور فلاديمير كوزين، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة قامت بنشر 19 قاعدة عسكرية في سوريا، يتم تدريب المسلحين على أراضيها، ويتم توفير إمداداتها من خلال 22 قاعدة عسكرية خارج ذلك البلد.

    موسكو — سبوتنيك. وقال كوزين: "نشر البنتاغون 19 قاعدة عسكرية ومركز إسناد في سوريا، بالإضافة إلى 22 قاعدة عسكرية في الدول المجاورة لسوريا من أجل ضمان الإمداد المستمر للأسلحة والذخائر والوقود ومواد التشحيم والمواد الغذائية لمسلحي المنظمات الإرهابية".

    وأتى كوزين، كمثال، بمدينة التنف، الواقعة جنوبي البلاد، والتي أعلن البنتاغون إغلاق مجالها الجوي بدون إذن من دمشق، وذلك في دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا، كمثال على القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية ومخابراتها لإعداد الإرهابيين.

    منطقة التنف، سوريا
    © AP Photo / Hammurabi's Justice News
    محلل سياسي: تفكيك قاعدة التنف أساس تفاهمات الجنوب

    وأشار كوزين إلى أن "الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على أدوات التأثير على الوضع العسكري السياسي في سوريا بمساعدة الجماعات الإرهابية المسلحة".

    ووفقاً للخبير العسكري، فإن الدعم العسكري والتقني المباشر من قبل واشنطن لتشكيلات العصابات المسلحة في سوريا، هو تناقض واضح، ليس فقط لميثاق الأمم المتحدة ، ولكن أيضاً ومع الاتفاقيات الخاصة بتشكيل مناطق خفض التصعيد في سوريا. يدعمون المسلحين من أجل الحفاظ على التأثير على العمليات داخل سوريا.

    وقال كوزين أيضاً: "إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في سوريا لم يتغير خلال السنوات السبع الماضية، وهو تجميد عملية التسوية السياسية والإطاحة بالسلطة الشرعية في سوريا من أجل تنصيب دُمية تحكم سوريا".

     وما زال النزاع المسلح مستمراً في سوريا منذ آذار/مارس عام 2011. ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، يتراوح عدد ضحايا العمليات العسكرية في البلاد بين 300 ألف نسمة وحتى نصف مليون نسمة. وتجري عملية التسوية للأزمة السورية على ساحتي أستانا وجنيف.

    انظر أيضا:

    تصفية 7 مسلحين من تنظيم "داعش" في التنف
    مصدر لـ"سبوتنيك": اتفاق الجنوب يشمل التنف...والجيش السوري إلى الحدود الجنوبية
    لافروف: الوجود الأمريكي في العراق سيزداد... وعليهم الانسحاب من التنف
    الكلمات الدلالية:
    التنف, الولايات المتحدة, سوريا
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