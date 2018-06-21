البحرين تصدر بيانا بشأن علاقاتها مع إسرائيل

علقت وزارة الخارجية البحرينية على التقارير التي ترددت في بعض وسائل الإعلام وزعمت وجود علاقات غير علنية بين المملكة وإسرائيل.

ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، فقد أصدرت وزارة خارجية البحرين، أمس الأربعاء، بيانا نفت فيه هذه التقارير، وأكدت أنه "لم يصدر تصريح من أي مسؤول بحريني في هذا الشأن"، مضيفة أن "هذه الأنباء هي مجرد مزاعم وادعاءات غير صحيحة".

وشددت الوزارة "على التزام مملكة البحرين التام بالموقف العربي الموحد ومبادرة السلام العربية التي تحدد مرتكزات السلام الشامل والعادل في المنطقة".

وكان مستشار التراث العالمي في هيئة الثقافة والآثار البحرينية، منير بوشناقي، قد كشف الأحد الماضي، أن وفدا إسرائيليا سيشارك في مؤتمر دولي لمنظمة "اليونسكو" تستضيفه مملكة البحرين في الفترة من 24 يونيو/حزيران حتى 4 يوليو/تموز 2018.