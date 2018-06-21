البحرين تبرئ معارضا من تهمة التخابر مع قطر

برأت محكمة بحرينية، اليوم الخميس 20 يونيو/حزيران، أمين عام جمعية "الوفاق" البحرينية المنحلة، المعارض البارز علي سلمان، واثنين من رفاقه، من تهمة التخابر مع دولة قطر.

وقالت صحيفة "الأيام" البحرينية: "إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت ببراءة علي سلمان وعلي الأسود وحسن سلطان، من تهمة التخابر مع دولة قطر".

وبرأت المحكمة إلى جانب علي سلمان، كلا من النائبين السابقين في البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق حسن سلطان، وعلي الأسود.

السلطات البحرينية تصدر حكمآ ببراءة الشيخ علي سلمان من تهمة التخابر مع قطرhttps://t.co/xKQh8QFWXl pic.twitter.com/e5MmHZkdqJ — وكالة اخر الاخبار (@lnairaq) June 21, 2018

ونفى علي سلمان منذ حضوره الأول إلى قاعة المحكمة في الجلسة الثانية جميع التهم الموجهة إليه بالتخابر مع دولة قطر وذلك على خلفية الاتصالات الرسمية التي جرت ضمن الوساطة التي تهدف لحل الأزمة السياسية في العام 2011.

وتقاطع البحرين قطر ضمن الدول الأربع "السعودية والإمارات ومصر والبحرين"، وهي المقاطعة التي مر عليها أكثر من عام الآن.