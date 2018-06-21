الإمارات تخرج عن صمتها وترد على ارتكاب ضباطها جرائم أخلاقية في سجون اليمن

وادعت الوكالة أنها حددت "خمسة سجون على الأقل تستخدم فيها قوات الأمن التعذيب الجنسي لقمع السجناء وإخضاعهم"، في وقت نفت دولة الإمارات علاقتها بالسجون السرية ومراكز الاعتقال في جنوب اليمن، وحملت السلطات المحلية مسؤولية الانتهاكات التي كشفت عنها مؤخرا.
— UAE MISSION GENEVA (@UAEMISSIONGENF) June 20, 2018
— UAE MISSION GENEVA (@UAEMISSIONGENF) June 20, 2018
وكان عدد من وسائل الإعلام آخرها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت عن انتهاكات وتعذيب بشع يمارس بحق المعتقلين في سجون سرية تشرف عليها دولة الإمارات في عدن ومحافظات أخرى جنوب اليمن.
وقالت الوكالة إنها حصلت على معلومات من شهود عيان ومعتقلين سابقين تفيد بأن الحراس اليمنيين العاملين تحت إشراف ضباط إماراتيين استخدموا أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسيين في خمسة سجون سرية على الأقل تديرها الإمارات في اليمن وفق "أسوشيتد برس" التي اتهمت ضباطا إمارتيين بالتورط في اغتصاب معتقلين.
وتعتبر الإمارات، هي ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن، أعلن عنها قبل ثلاث سنوات وقال: "إنها بهدف دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من بسط سيطرتها وإنهاء الانقلاب الذي نفذته جماعة أنصار الله".
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