قذائف "النصرة" الإرهابية مستمرة فوق رؤوس المدنيين في درعا والقنيطرة جنوبي سوريا

تنتشر في قرى وبلدات بريف القنيطرة السورية مجموعات إرهابية تتبع في معظمها لتنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا)، وتتلقى مختلف أنواع الدعم اللوجستي والتسليحي من إسرائيل التي تقوم بنقل مصابي الإرهابيين للعلاج في مشافيها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن إرهابيي النصرة استهدفوا بقذيفة صاروخية منطقة البانوراما على الأطراف الشمالية لمدينة درعا جنوبي البلاد.

وشقطت القذيفة الصاروخية، مساء أمس، على منطقة "البانوراما" أحد أهم منتزهات المدينة، ما أسفر عن حدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بين المدنيين.

© Sputnik . Morad Saeed الجيش السوري يبدأ التمهيد لعاصفة الجنوب في درعا

وأشارت "سانا" إلى مقتل طفلة وإصابة اثنين بجروح، أمس الأول، جراء استهداف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة بالقذائف الصاروخية المدخل الشمالي لمدينة درعا وعددا من الأحياء السكنية في المدينة.

وقام الجيش العربي السوري بالرد على مصدر إطلاق القذيفة ودمر منصة لإطلاق القذائف وأوقع خسائر بين صفوف المجموعات الإرهابية.

ويتخذ إرهابيو تنظيم جبهة النصرة من بعض المناطق بمدينة درعا بؤرا لهم ومنطلقا لشن الهجمات الإرهابية على النقاط العسكرية واستهداف الأحياء السكنية في مدينة درعا بالقذائف الصاروخية والهاون في محاولة يائسة للضغط على الأهالي والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري. بحسب ما ذكرته "سانا".

وفي سياق متصل، جددت المجموعات الإرهابية التابعة للنصرة الإرهابية، استهدافها بقذائف الهاون منازل المواطنين في قرية جبا شمال شرق مدينة القنيطرة بنحو 10 كيلومتر.

وأفادت "سانا" بأن إرهابيين من "جبهة النصرة" استهدفوا بعد منتصف الليلة الماضية بـ 3 قذائف هاون قرية جبا بالريف الشمالي الشرقي سقطت إحداها على أحد المنازل ما تسبب بحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وقتل مدني وأصيب 10 آخرون بجروح جراء الاعتداء الإرهابيي على قرية جبا بريف القنيطرة.