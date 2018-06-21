الأوقاف السورية: للموسم السابع... السلطات السعودية تحرم السوريين فريضة الحج

أكدت وزارة الأوقاف السورية أن السلطات السعودية تستمر في حرمان المواطنين السوريين للسنة السابعة على التوالي من أداء فريضة الحج.

وفي بيان لها على موقعها الإلكتروني، قالت الأوقاف السورية: إن السلطات السعودية لا تزال مستمرة في حرمان المواطنين السوريين من أداء فريضة الحج لهذا العام أيضا.

وأشارت في البيان إلى أن ما تقوم به بعض المكاتب السياحية في لبنان ليس تسهيلا لأداء فريضة الحج للسوريين، وإنما هو استغلال سياسي ومادي تقوم به السلطات السعودية لركن عظيم من أركان الإسلام.

© AFP 2018 / STRINGER قطر ترد على السعودية بشأن رحلات الحج والعمرة لمواطنيها

وأوضح البيان: "يتم استثمار هذا الركن من قبل الجهات المعادية للوطن تحت مسمى (لجنة الحج العليا السورية) التابعة لأعداء الوطن للتمويه على المواطنين".

وأكدت الأوقاف أنه تم مسبقا توضيح ذلك في جميع الندوات والتعاميم والإعلانات على شاشات التلفاز.

وأضاف البيان: "لذلك ننوه أن شرط الاستطاعة لأداء ركن الحج في الآية القرآنية "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" غير محقق بسبب تسييس فريضة الحج من قبل السلطات الوهابية السعودية رغم المخاطبات المتكررة من قبل وزارة الأوقاف لمنظمة التعاون الإسلامي ووزارة الحج السعودية بهذا الصدد عن طريق وزارة الخارجية السورية".