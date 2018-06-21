خبير عسكري: ما يحدث في الجنوب السوري لن يستمر في ظل تحركات الجيش

قال الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء يحي سليمان، إن ما يحدث في الجنوب السوري لن يستمر في ظل تحركات الجيش العربي السوري بعد القضاء على الكثير من الجيوب خاصة في دمشق وما حولها.

وأوضح سليمان لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على راديو "سبوتنيك"، أن الجيش السوري "يعد العدة ويحضر للأعمال القتالية في الجنوب، لأنه لا يمكن القبول بالتحركات الأمريكية في المنطقة ودعمهم للأكراد".

© Sputnik . Kamel Saqr الجيش السوري يتقدم في معركتي الجنوب والبادية

وأشار إلى أن الوضع سيكون إما "معركة أو استسلام"، وذلك بتوقيع مصالحة مع الدولة السورية، أو استمرار الحرب حتى يتم تحرير الأرض السورية ، خاصة تلك التي تتاخم إسرائيل.

ويواصل الجيش السوري تعزيزاته العسكرية في محافظة درعا جنوبي البلاد، فيما يعد مؤشرا على استعداد الجيش السوري لإطلاق عملية عسكرية خاطفة لطرد الإرهابيين من المنطقة.

وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أن الجيش أحكم سيطرته على مساحة 1200 كيلومتر في ريف دير الزور، شمال شرقي البلاد، بعد القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش"، وذلك في إطار عملياته العسكرية ضد التنظيم في منطقة البادية.