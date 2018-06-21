خبير عسكري: ما يحدث في الجنوب السوري لن يستمر في ظل تحركات الجيش

وأوضح سليمان لبرنامج "عالم سبوتنيك" المذاع على راديو "سبوتنيك"، أن الجيش السوري "يعد العدة ويحضر للأعمال القتالية في الجنوب، لأنه لا يمكن القبول بالتحركات الأمريكية في المنطقة ودعمهم للأكراد".
ويواصل الجيش السوري تعزيزاته العسكرية في محافظة درعا جنوبي البلاد، فيما يعد مؤشرا على استعداد الجيش السوري لإطلاق عملية عسكرية خاطفة لطرد الإرهابيين من المنطقة.
وكان مصدر عسكري سوري قد أعلن أن الجيش أحكم سيطرته على مساحة 1200 كيلومتر في ريف دير الزور، شمال شرقي البلاد، بعد القضاء على أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم "داعش"، وذلك في إطار عملياته العسكرية ضد التنظيم في منطقة البادية.
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