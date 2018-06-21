العاهل الأردني يثمن دور ألمانيا باعتبارها المانح الأكبر في مؤتمر بروكسل

عمان — سبوتنيك. ونقلت نشرة رسمية للديوان الملكي الأردني عن العاهل الأردني، تأكيده "أن الأردن يثمّن صداقته الوثيقة مع ألمانيا ودعمها المستمر لجهود التنمية التي يبذلها، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ في قطاعي التعليم والمياه"، كما لفت العاهل الأردني إلى أن "ألمانيا تدرك، باعتبارها المانح الأكبر في مؤتمر بروكسل، العبء الكبير لأزمة اللاجئين السوريين، وتقدم المساعدة للدول المستضيفة مثل الأردن".
وأضاف: "نسعى للعمل على تقوية العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، وأدعو وفد قادة الأعمال المرافق للاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة والموارد البشرية، التي يوفرها الأردن. ونحن نعمل مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ وتوظيفها في زيادة الاستثمار والتجارة".
وفي معرض حديث العاهل الأردني عن العلاقات الأردنية الألمانية، أكد الملك أن هذه العلاقات نمت بشكل كبير ومستمر في السنوات القليلة الماضية.
وتابع: "لدينا رؤية مشتركة تجمع بلدينا حيال الملفات الإقليمية الرئيسية، لقد ساهم تعاوننا المشترك في مجالي الأمن والدفاع في تعزيز الأمن في بلدينا وفي المنطقة".
وأضاف: "نحن نتطلع لألمانيا كدولة قيادية في الاتحاد الأوروبي وفي العالم لدعم جهود السلام في الشرق الأوسط".
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