العاهل الأردني يثمن دور ألمانيا باعتبارها المانح الأكبر في مؤتمر بروكسل

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بعد مباحثات جمعته مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الخميس 21 حزيران/يونيو، إن بلاده تثمن دعم ألمانيا المستمر، التي تعتبر المانح الأكبر في مؤتمر بروكسل، الناشئ عن إدراكها للعبء الكبير لأزمة اللاجئين السوريين.