البلدية أوضحت المبررات... شرطيات لبنانيات حسناوات بالشورت القصير (صور وفيديو)

في خطوة جريئة أنزلت بلدية برمانا السياحية شرطيات بالشورت القصير لتنظيم حركة المرور ومساعدة زوار البلدة، ما أثار ردود فعل في الأوساط المحلية بين مؤيد ومعارض لهذا الإجراء.

واعتبر رئيس بلدية "برمانا" بيار الأشقر، أن الشورت هو لباس صيفي ولا غرابة إذا ارتدته شرطية.

وقال في حديث لـ"سبوتنيك": "أول امرأة أحدثت ضجة وصدمة بالأمة العربية في بداية القرن العشرين كانت من برمانا من عائلة رزق حيث ارتدت شورت ولعبت كرة التنس، وكانت أول امرأة في الشرق تلعب التنس مرتدية الشورت، الشورت اليوم هو لباس صيفي، وقررنا أن ننزل شرطة بلدية يلبسون الشورت لإحداث صدمة، والصدمة التي نريدها هو أن نكون سباقين في كل الأمور".

© Sputnik . Zahraa Al Amir شرطيات لبنانيات في بلدة برمانا لتنظيم المرور

وأضاف: "لا يوجد أي وكالة عالمية أو محلية إلا وتكلمت عن الموضوع وهذا الأمر يدفع بالسائحين للمجيء إلى برمانا، المطلوب إيصال رسالة والرسالة وصلت، وبحسب شركة إحصاءات فإن 59 ألف شخص انتقدوا موضوع الشورت و66 ألف مؤيد له".

© Sputnik . Zahraa Al Amir شرطية لبنانية في برمانا تقوم بعملها في تنظيم المرور

وأشار إلى أنه "منذ 5 سنوات وضعنا خطة ما بين البلدية والمستثمرين، وكنا نحاول إيجاد الوسيلة التي من خلالها نستطيع أن نوقف برمانا على رجليها في ظل الركود المالي الذي كان موجودا وفي ظل الوضع السياحي العاطل الموجودين فيه، هذه الخطة نجحنا فيها، لأنه خلال الـ 5 سنوات أصبح لدينا أكثر من 100 مستثمر، 1500 وظيفة وأغلبية الوظائف للبنانيين وغالبيتهم طلاب جامعيون".

الملايين إنما لدينا مهرجان الـ100 يوم، 100 يوم برمانا مليئة بالزوار، كل يوم لدينا بين 6 إلى 8 آلاف شخص".

© Sputnik . Zahraa Al Amir شرطيات بلدية في برمانا اللبنانية لتنظيم حركة السير

بدورها تقول شرطية في البلدية:"نحن مهمتنا تنظيم السير، ومساعدة الزوار والسياح في أي استفسارات".

© Sputnik . Zahraa Al Amir شرطية بلدية في لبنان تقوم بعملها بتنظيم المرور

وحول آراء المواطنين بالشورت تقول الشرطية: "الآراء التي تصلنا إيجابية، ولكن في كل أمر هناك آراء سلبية وآراء إيجابية، وكل شخص له رأيه، ونحن علينا أن نتبنى الآراء الإيجابية لنستمر".