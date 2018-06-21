بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الوساطة الكويتية في أزمة "مقاطعة قطر"

جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 21 يونيو/حزيران، دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها دولة الكويت في منطقة الخليج.

صرحت بذلك الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس، في بيان لها.

© AP Photo / الصمعان: السعودية لا تغلق الأبواب أمام الوساطات الإقليمية وتقدر الوساطة الكويتية

وجاء في البيان، أن موغيريني، بحثت مع وزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني، التسوية في الشرق الأوسط والعلاقات بين دول الخليج العربي والوضع في ليبيا، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك، الوضع في منطقة الخليج وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وكجزء من اتفاقية التعاون الموقعة في السابع من مارس/آذار 2018، "تم التوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حوار غير رسمي يخص حقوق الإنسان"، لاستكمال التبادلات المنتظمة بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.

وكانت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات ومصر، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ عام، متهمة إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.