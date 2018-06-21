العاهل الأردني يتوجه إلى واشنطن في زيارة رسمية

غادر العاهل الأردني اليوم الخميس، البلاد متوجها إلى واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كما يلتقي عددا من أركان إدارة الولايات المتحدة، فضلا عن لقاءات يعقدها مع لجان الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب.

عمان — سبوتنيك. وحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني فقد "غادر الملك عبد الله الثاني، أرض الوطن اليوم الخميس، في زيارة عمل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ترافقه فيها الملكة رانيا العبدالله".

وحسب النشرة "يجري العاهل الأردني خلالها مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تركز على علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة".

© REUTERS / MUHAMMAD HAMED العاهل الأردني يثمن دور ألمانيا باعتبارها المانح الأكبر في مؤتمر بروكسل

ويلتقي العاهل الأردني، خلال الزيارة التي تستمر عدة أيام، "عددا من أركان الإدارة الأمريكية، فضلا عن لقاءات يعقدها مع لجان الكونغرس الأمريكي بشقيه الشيوخ والنواب".

وتتضمن لقاءات العاهل الأردني في الكونغرس قيادات مجلسي الشيوخ والنواب، ولجان الخدمات العسكرية، والعلاقات الخارجية، والمخصصات في مجلس الشيوخ، إضافة إلى اجتماعات مع لجان الخدمات العسكرية، والشؤون الخارجية، واللجنة الفرعية للعمليات الخارجية والمخصصات في مجلس النواب.

ومن جهته قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله في البيت الأبيض يوم 25 يونيو/حزيران.

وأضاف: "يتطلع ترامب إلى تأكيد روابط الصداقة بين الولايات المتحدة والأردن. سيناقش الزعيمان القضايا التي تهم الجانبين بما في ذلك الإرهاب والتهديد الذي تمثله إيران والأزمة في سوريا والعمل تجاه سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".