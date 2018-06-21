إصابة 5 فلسطينيين واعتقال اثنين برصاص مستعربين إسرائيليين جنوب الضفة

أصيب خمسة فلسطينيين برصاص قوة من المستعربين تابعة للجيش الاسرائيلي في بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم إلى الجنوب من الضفة الغربية في وقت اعتقلت فيه شابين.

© AFP 2018 / Jack Guez غارة إسرائيلية تستهدف مجموعة فلسطينيين في غزة

رام الله — سبوتنيك . وأفاد أحد شهود العيان لوكالة "سبوتنيك"، بـ"اقتحام وحدة المستعربين البلدة متنكرة بسيارة وزي مدني.

وأضاف"، ولَم يمض وقت قصير على دخول المستعربين البلدة حتى وصلت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي التي فتحت نيران أسلحتها صوب أهالي البلدة لتخليص المستعربين اللذين انسحبوا بسرعة من المكان ومعهم اثنين من المعتقلين الفلسطينيين".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة خمسة شبان برصاص متفجر وصفت إصابتهم بالمتوسطة.