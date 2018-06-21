"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة إماراتية ثانية ومصرع طاقمها

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في الساحل الغربي طائرة استطلاع إماراتية مأهولة في البحر الأحمر ما أدى إلى مصرع طاقمها.

ونقلت وكالة "الصحافة اليمنية" التابعة للجماعة، عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية للجيش اليمني التابع للجماعة في الساحل الغربي تمكنت مساء اليوم الخميس 21 يونيو/حزيران من إصابة طائرة استطلاع إماراتية كانت تنفذ مهمة استطلاعية في الساحل الغربي.

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن تدمير طاقمين عسكريين للتحالف بعبوات ناسفة

وأكدت الوكالة، أن الطائرة الإماراتية كانت مأهولة وليست مسيرة، ولقى أفراد طاقمها مصرعهم.

وتابعj الوكالة، أن الطائرة الاستطلاعية تمكنت من التحليق بعد إصابتها حتى سقطت في البحر قبالة سواحل جيزان السعودية.

وكانت الجماعة أعلنت إسقاط طائرة استطلاع، اليوم الخميس، في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، لافتة إلى أن الطائرة الإماراتية هي الثانية التي يتم إسقاطها اليوم.