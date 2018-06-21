القوات الحكومية اليمنية تسيطر على مديرية نعمان شمال البيضاء

حققت قوات الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، تقدما في معارك مع مسلحي جماعة "أنصار الله" بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الجيش استكمل اليوم، الخميس 21 يونيو/حزيران، بإسناد من التحالف، السيطرة على مديرية نعمان شمال محافظة البيضاء بعد معارك متواصلة مع جماعة "أنصار الله" لليوم الثاني على التوالي".

© REUTERS / KHALED ABDULLAH القوات الحكومية اليمنية تستعيد عقبة القنذع شرق البيضاء

وأوضح أن "استكمال السيطرة على مديرية نعمان تحقق بعد استعادة منطقة مفرق الجريبات وحصير الجار ومنطقة عراء وقرى الغول، وصولا إلى تحرير جبل الأشعر الاستراتيجي الدي يطل على منطقة فضحة في مديرية الملاجم".

وأشار الى "وصول الجيش أولى مناطق مديرية الملاجم، وأن جبهة نعمان آل عواض ستلتحم مع جبهة ناطع في منطقة فضحة التابعة للملاجم" ، مؤكدا "مقتل أكثر من 25 من "أنصار الله" وجرح آخرين، وأسر 20، في حين دمر طيران التحالف تعزيزات بغارات استهدفت مواقع متفرقة للحوثيين".

يذكر أن الجيش مسنودا بالتحالف أطلقت في الـ13 من الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة لاستعادة ماتبقى من مناطق في محافظة البيضاء، تمكن خلالها من تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية بينها عقبة القنذع الرابطة بين محافظتي البيضاء وشبوة.