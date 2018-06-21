بعد عرض عبد الملك الحوثي... السعودية تقدم عرضا جديدا لـ"أنصار الله"

وسط احتدام المعارك وأنباء السيطرة المتبادلة على مطار الحديدة، تقدمت السعودية بعرض جديد إلى "أنصار الله" في اليمن.

وجاء ذلك العرض ردا على العرض الذي قدمه عبد الملك الحوثي، زعيم "أنصار الله" بالهدنة مع التحالف بقيادة السعودية مع إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة.

وتابع "التحالف يقدم لهم أيضا ممرات آمنة للميليشيات للخروج من الحديدة من أجل إلقاء السلاح".

وأوضح المعلمي أنه لأول مرة في التاريخ تتزامن العمليات العسكرية والإنسانية في اليمن، مشيرا إلى أن التحالف ملتزم بأداء دوره الإنساني بجانب العمليات العسكرية الدائرة.

وأطلقت القوات الموالية للرئيس هادي عملية "النصر الذهبي"، الأربعاء الماضي، بمساندة من قوات التحالف بقيادة السعودية، لاستعادة السيطرة على الحديدة، وهي مدينة وميناء استراتيجي، وذلك في أكبر عملية تشنها هذه القوات ضد "الحوثيين" المسيطرين على العاصمة وأجزاء من شمال البلاد، منذ نحو ثلاث سنوات.