الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة جنوبي البلاد

كشف الجيش الجزائري، مخبأ أسلحة للجماعات الإرهابية التي تنشط في جنوبي البلاد قرب مناطق شمال مالي.

الجزائرـ سبوتنيك. وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن وحدة من الجيش اكتشفت اليوم الخميس، خلال عملية بحث وتمشيط مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على كمية من الأسلحة في ولاية أدرار بالقرب من الحدود الجزائرية المالية.

© AFP 2018 / FAROUK BATICHE انحراف طائرة عسكرية في الجزائر وإصابة 8 عسكريين

وعثرت قوات الجش داخل المخبأ على 16 قطعة سلاح رشاش و55 قذيفة خاصة بمدفع هاون، و20 حشوة خاصة بمدفع هاون، إضافة إلى مخازن ذخيرة.

وتنشط عدة مجموعات مسلحة في الصحراء الجزائرية قرب الحدود مع مالي، وأمس سلم سبعة إرهابيين أنفسهم لقوات الجيش في منطقة تمنراست جنوبي البلاد، كانوا قد التحقوا بصفوف الجماعات الإرهابية خلال الأعوام 2008 و2012.

وذكر البيان أن "هذه العملية النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا، تؤكد اليقظة العالية وحرص قوات الجيش على الحدود في الحفاظ على سلامة البلاد وإحباط أية محاولة اختراق لها أو تسريب للأسلحة أو المساس بأمن واستقرار البلاد".

وفي سياق آخر تمكنت وحدة من الجيش من كشف وتدمير ورشة لإعداد المتفجرات، عثر فيها على ستة قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية من الذخيرة.