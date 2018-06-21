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    القوات الليبية خلال الاشتباكات مع إرهابيي تنظيم داعش في مدينة سرت، ليبيا 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

    الجيش الليبي: نقاتل الإرهاب نيابة عن العالم أجمع

    © REUTERS / Hani Amara
    العالم العربي
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    أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، أن الجيش الليبي دافع عن رزق الليبيين، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي تقاتل الإرهاب نيابة عن دول الجوار والعالم أجمع.

    البيضاء — سبوتنيك. وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي نقلته عدة قنوات تلفزيونية، اليوم الخميس 21 يونيو/حزيران، إن "الجيش الليبي دافع عن رزق الليبيين ومصالح أكثر من 400 شركة نفطية تتبع لدول أجنبية"، مضيفا أن "عملية تحرير مينائي السدرة ورأس لانوف بدأت بضربات جوية استهدفت تجمعات الإرهابيين".

    وأكد المسماري أن: "الجيش الليبي يقاتل المجموعات الإرهابية بالنيابة عن دول الجوار والمنطقة والعالم أجمع ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي" مؤكدا على أن "قوات الجيش الليبي سيطرت على الهلال النفطي بالكامل".

    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS / Ismail Zitouny
    الجيش الليبي يقبض على سيارة محملة بمستندات تخص "داعش" في درنة

    وأوضح أن "إدارة المنشآت النفطية من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط وليس الجيش".

    من جهة أخرى تطرق المسماري في مؤتمره الصحفي إلى الوضع في مدينة درنة وسير العمليات العسكرية بالمدينة قائلا أن "قوات الجيش لم تستخدم الأسلحة الثقيلة للمحافظة على المدينة القديمة التاريخية في درنة مضيفا أن "القيادة العامة للجيش أرسلت وسهلت دخول المواد الغذائية والطبية لمدينة درنة".

    وأشار المسماري إلى أن "القيادة العامة للجيش تقدم الشكر والتقدير لأهالي مدينة درنة على استقبالهم لأبنائهم من القوات المسلحة الليبية وتعاونهم والتزامهم بتعليمات قيادة الجيش".

    وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن حجم خسائر الهجوم على الهلال النفطي من قبل مجموعات الجضران، موضحا أن ليبيا تخسر أكثر من 880 مليون دولار شهريا.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الحرب على الإرهاب, تنظيم داعش الإرهابي, الجيش الليبي, الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري, ليبيا
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