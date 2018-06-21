الجيش السوري يستهدف عربات أمريكية في أول مواجهة بين الجيشين على أرض سورية

دمشق — سبوتنيك. أفاد قائد عسكري ميداني من الجيش السوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" بمقتل جندي سوري وإصابة آخرين جراء قصف التحالف على نقطة عسكرية بريف حمص الشرقي.

وقال المتحدث للوكالة: "قتل جندي سوري وأصيب آخرون بقصف طيران التحالف لنقطة عسكرية بريف حمص الشرقي".

facebook/ENCYCLOPEDIA OF SYRIAN MILITARY هل سيشن الأسد هجوما بريا على القاعدة الأمريكية في التنف جنوب سوريا

وقال القائد العسكري إن "طيران التحالف الذي تقوده أمريكا قصف نقطة عسكرية تابعة للجيش السوري في جبل الغراب شرق مدينة تدمر بحوالي 150 كم بالقرب من الحدود السورية العراقية".

مصادر ميدانية تحدثت لسبوتنيك أن "القصف الأمريكي للنقطة العسكرية السورية جاء بعد تصدي الجيش السوري لثلاث عربات أمريكية كانت تتقدم باتجاه إحدى نقاط الجيش عند منطقة الهلبة جنوب شرق تدمر وبعد قيام الجيش السوري بالتصدي للعربات واستهدافها قام الطيران الأمريكي بقصف النقطة العسكرية ما أدى الى استشهاد ضابط برتبة ملازم وإصابة عسكري بجروح طفيفة".

وتعد هذه المواجهة البرية هي الأولى من نوعها بين الجيش السوري والقوات الأمريكية التي تتخذ من التنف في أقصى الجنوب الشرقي لحمص على الحدود السورية العراقية الأردنية قاعدة لها.