التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة بحق السوريين ويقتل 8 مدنيين في ريف دير الزور

ولفتت المصادر إلى أن العدوان أوقع دمارا كبيرا في المنازل والبنى التحتية مبينة أن العديد من العائلات تركت منازلها في القرية هربا من القصف العنيف لطائرات التحالف الذي كثف اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية للضغط على الأهالي في ريفي دير الزور والحسكة للانضمام إلى مجموعات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.
وارتكب التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الجاري 5 مجازر بحق الأهالي في قرى الحردان وتل الشاير وخويبيرة وجزاع قتل وجرح فيها 60 مدنيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وذكرت "سانا" أنه منذ تشكيل "التحالف الدولي" بشكل غير شرعي في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات في أرياف دير الزور والحسكة وتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.
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