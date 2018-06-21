التحالف الأمريكي يرتكب مجزرة جديدة بحق السوريين ويقتل 8 مدنيين في ريف دير الزور

اعتدت طائرات "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن الدولي بعدة غارات على منازل المواطنين في قرية الشعفة بريف دير الزور الشرقي ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المدنيين ووقوع دمار كبير في الممتلكات والبنى التحتية.

© AFP 2018 / US NAVY / MC2 JACOB G. SISCO طيران التحالف الدولي يقصف المدنيين في ريف الحسكة السورية

وأفادت مصادر أهلية في القرية الواقعة شمال مدينة البوكمال لمراسل وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في دير الزور بأن "قصف طائرات التحالف الدولي استهدف أماكن داخل البلدة منها مجمع الرافع السطام ومفرق السور وبستان سعيد الثابت الهزاع ومنطقة الحصية وتسبب باستشهاد 8 مدنيين على الأقل وجرح آخرين بينهم إصابات حرجة ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للزيادة".

ولفتت المصادر إلى أن العدوان أوقع دمارا كبيرا في المنازل والبنى التحتية مبينة أن العديد من العائلات تركت منازلها في القرية هربا من القصف العنيف لطائرات التحالف الذي كثف اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمعات السكانية للضغط على الأهالي في ريفي دير الزور والحسكة للانضمام إلى مجموعات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة.

وارتكب التحالف الدولي منذ مطلع الشهر الجاري 5 مجازر بحق الأهالي في قرى الحردان وتل الشاير وخويبيرة وجزاع قتل وجرح فيها 60 مدنيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت "سانا" أنه منذ تشكيل "التحالف الدولي" بشكل غير شرعي في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن مقتل وجرح المئات في أرياف دير الزور والحسكة وتدمير مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.