استعدادا لإعلان "صفقة القرن"... تفاصيل لقاء السيسي وكوشنر

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، دعم بلاده للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وذلك خلال استقباله لوفد أمريكي برئاسة جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه، الذي يقود ملف عملية السلام.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة المصرية، شدد السيسي على أن التسوية يجب أن تكون "طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقاً لحدود 1967، وتكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

© AP Photo / Evan Vucci كوشنر في الشرق الأوسط لإنهاء "صفقة القرن"

وأضاف السيسي أن "التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة".

وأشار السيسي إلى "الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، فضلا عن الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن "كوشنر أكد خلال اللقاء على ما تمثله مصر كركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وما يمكن أن تقوم به استنادا لدورها التاريخي في هذا الإطار".

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قالت الخميس الماضي، إن كوشنر في طريقه لمنطقة الشرق الأوسط، لزيارة مصر والسعودية وإسرائيل، استعدادا لإعلان ما يسمى "صفقة القرن" الأمريكية، لإحلال السلام في الشرق الأوسط.