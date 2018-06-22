قطر: إجراءات جديدة من "رباعي المقاطعة" ضد دول أخرى

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.
وتابع "قطر تتبنى أسلوب التغيير والنقد البناء من أجل التطور، ودعونا جيراننا إلى الطاولة مرارا وطلبنا منهم أن يوضحوا موقفهم والأسباب التي دعت إلى هذا الحصار ولم نتلق ردا".
وأشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن تلك الدعوة قوبلت بـ"المزيد من التصعيد، وليواصلوا إجراءاتهم غير البناءة ضد قطر".
لكنه قال أيضا
لا يمارسون تلك الإجراءات ضد قطر فقط، بل أيضا ضد دول أخرى في المنطقة.
ورأى المسؤول القطري "منطقتنا لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الأزمات، وأن لدينا ما يكفي من المشاكل على الطاولة، وأن هناك الكثير من التأثيرات السالبة لهذه المشاكل على الاستقرار في هذه المنطقة".
دولة #قطر تؤكد حاجة المنطقة إلى شراكة أمنية جديدة وحل الخلافات عبر الحوارhttps://t.co/TW239wf7xF#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/mxqcA0U4oR— وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) June 21, 2018
وتحدث آل ثاني أيضا عن أن معظم أزمات الشرق الأوسط ستجد فيها نفس اللاعبين هم المتورطون في تلك الأزمات.
وأضاف قائلا
جيراننا يرون أن التغييرات التي تبنتها قطر تمثل تهديدا لهم، وهم في الحقيقة لا يتأخرون في وصم أيا كان، بالإرهابي إذا كان لا يشاركهم الرأي والتوجهات.
يذكر أن دول المقاطعة الأربع أعلنت عن مقاطعتها لقطر، بعد اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، ومحاولة زعزعة استقرار دول عربية.
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