قطر: إجراءات جديدة من "رباعي المقاطعة" ضد دول أخرى

تحدثت قطر للمرة الأولى عما أطلقت عليه أنه إجراءات جديدة تتحدث دول المقاطع الأربع "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر"، ضد دول أخرى بالمنطقة.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي.

© AP Photo / Alex Brandon بيان من الاتحاد الأوروبي بشأن الوساطة الكويتية في أزمة "مقاطعة قطر"

وقال وزير الخارجية القطري، بحسب ما تم نشره على الموقع الرسمي للخارجية القطرية : "حل الخلافات يجب أن يتم عبر طريق الحوار وليس الحصار".

وتابع "قطر تتبنى أسلوب التغيير والنقد البناء من أجل التطور، ودعونا جيراننا إلى الطاولة مرارا وطلبنا منهم أن يوضحوا موقفهم والأسباب التي دعت إلى هذا الحصار ولم نتلق ردا".

وأشار محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أن تلك الدعوة قوبلت بـ"المزيد من التصعيد، وليواصلوا إجراءاتهم غير البناءة ضد قطر".

لكنه قال أيضا

لا يمارسون تلك الإجراءات ضد قطر فقط، بل أيضا ضد دول أخرى في المنطقة.

ورأى المسؤول القطري "منطقتنا لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الأزمات، وأن لدينا ما يكفي من المشاكل على الطاولة، وأن هناك الكثير من التأثيرات السالبة لهذه المشاكل على الاستقرار في هذه المنطقة".

دولة #قطر تؤكد حاجة المنطقة إلى شراكة أمنية جديدة وحل الخلافات عبر الحوارhttps://t.co/TW239wf7xF#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/mxqcA0U4oR — وزارة الخارجية — قطر (@MofaQatar_AR) June 21, 2018

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وتحدث آل ثاني أيضا عن أن معظم أزمات الشرق الأوسط ستجد فيها نفس اللاعبين هم المتورطون في تلك الأزمات.

وأضاف قائلا

جيراننا يرون أن التغييرات التي تبنتها قطر تمثل تهديدا لهم، وهم في الحقيقة لا يتأخرون في وصم أيا كان، بالإرهابي إذا كان لا يشاركهم الرأي والتوجهات.

يذكر أن دول المقاطعة الأربع أعلنت عن مقاطعتها لقطر، بعد اتهامات للدوحة بدعم وتمويل الإرهاب، ومحاولة زعزعة استقرار دول عربية.