البحرية الليبية تعلن إنقاذ 379 مهاجر غير شرعي قبالة سواحلها

دار البيضاء — سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية الليبية، العميد أيوب قاسم، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس، الزورق صبراتة، يوم الخميس 21 يونيو 2018، من إنقاذ 379 مهاجر غير شرعي، من بينهم طفلين و 3 نساء، كانوا على متن قاربين مطاطين".
وقال "قدمت لهم المساعدة الإنسانية والطبية، حيث تواجدت حالتين متضررتين تم إحالة أحدهما إلى المستشفى، والثانية تم إسعافها في المكان وبعدها تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء تاجوراء".
وتابع الناطق أن "العملية الثانية تمت الخميس21 يونيو 2018 حيث تمكنت دورية لقارب مطاطي لحرس السواحل تابعة لقطاع طرابلس نقطة الحميدية من إنقاذ 142 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي محطم، وانتشال 3جثت"، موضحاً أن "المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد 25 ميل شمال فنار القره بوللي".
وأضاف "لقد تمت عملية إنقاذ المهاجرين على دفعتين لقلة الإمكانيات وكانت الدفعة الأولى قوامها 100 مائة مهاجر غير شرعي تم إنزالها على الشاطئ وإبلاغ الجهات المختصة في المنطقة لإتمام إجراءات نقلهم".
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، في إحصاء سابق، أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ بداية عام 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.
وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، وإفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم في عرض البحر ليصلوا إلى البلدان الوروبية.
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