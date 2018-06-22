العراق... الأمريكية "أبرامز" والروسية "تي-90" في تشكيل قتالي واحد (صور)

ونشر على شبكة الإنترنت صور تظهر فيها "أبرامز" الأمريكية والدبابات التي أرسلت أخيرا "تي-90إس" و"تي-72إم" المحدثة. ويوجد لدى الجيش العراقي أيضا "تي-55" والصينية من طراز 69 والإنجليزية "تشيفتين".
فرق الحجم بين دبابة T-90 S تابعة للجيش العراقي و دبابة ابرامز الى جوارها pic.twitter.com/07wdiWqsbk— KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) June 21, 2018
وظهرت، في الأسابيع الأخيرة، تقارير كثيرة تتحدث عن استبدال الدبابات الأمريكية بالروسية في هذا البلد. ولكن في الواقع، من السابق لأوانه الحديث عن هذا: "أبرامز" سوف تخدم في العراق لفترة طويلة. ولكن مع مرور الوقت، سينخفض عددها، وسيزداد عدد "تي-90إس". وهناك احتمال كبير بأن يتم شراء دبابات روسية مرة أخرى.
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