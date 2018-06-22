العراق... الأمريكية "أبرامز" والروسية "تي-90" في تشكيل قتالي واحد (صور)

تملك القوات المسلحة العراقية دبابات قتالية روسية صنعت زمن الاتحاد السوفيتي ودبابات روسية حديثة، ودبابات أبرامز التي سلمتها الولايات المتحدة للعراق منذ فترة وجيزة في تشكيل قتالي واحد.

ونشر على شبكة الإنترنت صور تظهر فيها "أبرامز" الأمريكية والدبابات التي أرسلت أخيرا "تي-90إس" و"تي-72إم" المحدثة. ويوجد لدى الجيش العراقي أيضا "تي-55" والصينية من طراز 69 والإنجليزية "تشيفتين".

فرق الحجم بين دبابة T-90 S تابعة للجيش العراقي و دبابة ابرامز الى جوارها pic.twitter.com/07wdiWqsbk — KLKAMASH2 (@KLKAMASH2018) June 21, 2018

وظهرت، في الأسابيع الأخيرة، تقارير كثيرة تتحدث عن استبدال الدبابات الأمريكية بالروسية في هذا البلد. ولكن في الواقع، من السابق لأوانه الحديث عن هذا: "أبرامز" سوف تخدم في العراق لفترة طويلة. ولكن مع مرور الوقت، سينخفض ​​عددها، وسيزداد عدد "تي-90إس". وهناك احتمال كبير بأن يتم شراء دبابات روسية مرة أخرى.