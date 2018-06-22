جمال سليمان ينفي وجود خلافات في هيئة التفاوض السورية حول قائمة المرشحين للجنة الدستور

القاهرة- سبوتنيك. وقال سليمان في تصريحات حصرية لوكالة "سبوتنيك": "لا توجد خلافات حول الأسماء داخل الهيئة، ولكن الخلافات حول التوقيت، فهناك من يرى ضرورة الإسراع في تسمية أعضاء اللجنة، للحفاظ على مكانة الهيئة، وهناك من يرى أهمية التريث وإجراء المشاورات اللازمة، ولكن لا توجد خلافات حول أسماء أو مرشحين".



© Sputnik . Grigoriy sysoev المعلم: يجب أن تتخذ قرارات لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي بالإجماع