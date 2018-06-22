روسيا ترصد انتهاكين لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة 22 حزيران/يونيو، أن روسيا، في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا، سجلت انتهاكين اثنين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 الساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية انتهاكات.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، حالتي إطلاق نار، في محافظتي حلب واللاذقية، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

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وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي قام بإيصال قافلتين للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، إلى قرية الشيخ أحمد بمحافظة حلب، حيث تلقى السكان 650 طردا غذائيا، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن، وإلى قرية ماراتا بمحافظة دير الزور، حيث تم توزيع 650 طردا غذائيا للمحتاجين بوزن إجمالي 2.8 طن.وأضاف البيان بأن 275 شخصا تلقوا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة، مساعدات طبية.وخلال الـ 24 الساعة الماضية، تم توقيع اتفاقية واحدة حول انضمام قرية البويضة الصغيرة بمحافظة حلب إلى نظام وقف العمليات العسكرية. وبذلك أصبح عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2517 مركزا.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.