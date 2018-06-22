صحيفة سعودية تكشف موعد "العزلة النهائية" لقطر

نشرت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة 22 يونيو/ حزيران، تقريرا حمل عنوان "2019.. قطر تصبح جزيرة في الجزيرة.. أكثر عزلة"، كشفت فيه الموعد النهائي لبدء العمل في حفر قناة "سلوى" البحرية.

ونقلت الصحيفة السعودية عن مصادر متطابقة القول إن "باب العطاءات لبناء قناة سلوى الحدودية، التي ستجعل قطر جزيرة صغيرة لا قيمة لها، بعد يومين"، مشيرة إلى أن ذلك تمهيدا لاختيار الشركة التي ستفوز بحق تنفيذ المشروع.

وقالت عكاظ، في صفحتها الأولى في العدد الصادر اليوم: "على نفسه جنى نظام الحمدين، بتجاهله النداءات للإصغاء لصوت العقل، وتغيير سياساته المؤيدة للإرهاب"، وذلك في إشارة لقطر.

​وأضافت: "فقد أكدت مصادر متطابقة أن باب العطاءات لبناء قناة سلوى الحدودية، التي ستجعل قطر جزيرة صغيرة لا قيمة لها، سيغلق بعد يومين، تمهيدا لاختيار الشركة التي سيرسو عليها الاختيار لتنفيذ القناة التي ستمتد بطول الشريط الحدودي البالغ نحو 60 كيلومترا".

وتابعت: "قناة سلوى ستزيد قطر عزلة على عزلتها. وتوقعت المصادر أن تبلغ كلفة قناة سلوى نحو 760 مليون دولار". كما لفتت إلى أنه سيتم بناؤها في غضون عام من بدء حفرها.

واختتمت الصحيفة بالقول: "يرفض نظام الحمدين الانصياع لشروط الدول الأربع الداعية لمحاربة الإرهاب، وهي الشروط التي رهنت بها تطبيع العلاقات مع الدوحة".