"قاصف 1" تدمر رتلا للتحالف وقوات هادي في الساحل الغربي لليمن

نفذ مسلحو جماعة "أنصار الله" غارات جوية على تجمعات للتحالف وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله أن "سلاح الجو المسير دمر، اليوم الجمعة 22 يونيو/ حزيران، رتلاً من المدرعات والآليات للتحالف وقوات هادي بعدد من الغارات استهدفت تجمعات في الساحل الغربي".

وأكدت القناة على "أن الغارات تسببت في حدوث حالة من الهلع والخوف في صفوف التحالف وقوات هادي".

وكانت قوات العمالقة أعلنت، الخميس، على حسابها في تويتر إسقاط طائرة مسيرة مفخخة لمسلحي "أنصار الله" في محيط مطار الحديدة الدولي عقب السيطرة عليه.

يذكر أن مسلحي أنصار الله كثفوا عمليات استهداف التحالف والقوات الحكومية في الساحل الغربي لليمن بطائرات مسيرة من نوع "قاصف1" التي تعمل بالبنزين وبمدى 150 كيلو متراً وتحمل رأساً حربياً يزن 30 كيلو غراماً وتستطيع التحليق لمدة 120 دقيقة.

ويذكر أن قوات الرئيس هادي مدعومة بالتحالف أطلقت، في 13 حزيران/يونيو، عملية "النصر الذهبي" للسيطرة على مطار الحديدة ومينائها من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله".