الكويت... وافد عربي خطير يسقط في قبضة القانون

بدوره وجه مدير عام أمن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة وافد أردني إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وأرفق في ملف الإحالة حبوبا وشبو وحشيشا وكيميكال وهيروين وأدوات تعاط وأدوات تستعمل في تجربة المخدرات وحصيلة بيع، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" المحلية.
واعترف الوافد الأردني بأنه امتهن تجارة المواد المخدرة بأنواعها قبل سنوات، وأنه معروف في أوساط المتعاطين بإتجاره للسموم المخدرة ويعرف بإمبراطور المخدرات.
وفي السياق نفسه، أمر مدير أمن محافظة حولي اللواء عابدين العابدين بإبعاد وافدين آسيويين بعد ضبطهما في حالة سكر بالإضافة إلى قيامهما بإقلاق راحة السكان.
يذكر أن اللواء العابدين قد تلقى شكاوى عديدة من سكان منطقة حولي بشأن آسيويين يحتسيان المواد المسكرة، ثم يقومان بأفعال من شأنها إقلاق راحة السكان، فتم توجيه دورية أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الأمن من توقيف الآسيويين واقتيادهما إلى المخفر تمهيدا لإبعادهما.
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