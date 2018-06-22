الكويت... وافد عربي خطير يسقط في قبضة القانون

قامت إحدى دوريات إسناد الفروانية، وخلال قيامها بجولة تفتيش في نطاق المحافظة، اشتبهت في مركبة بقيادة شخص تبين أنه وافد أردني، واتضح لرجال الإسناد أنه في حالة غير طبيعية، وعليه تم تفتيشه احترازيا، ليعثر رجال الأمن في حوزته على المخدرات.

بدوره وجه مدير عام أمن الفروانية اللواء صالح مطر بإحالة وافد أردني إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية حيازة كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، وأرفق في ملف الإحالة حبوبا وشبو وحشيشا وكيميكال وهيروين وأدوات تعاط وأدوات تستعمل في تجربة المخدرات وحصيلة بيع، بحسب ما نقلته صحيفة "الأنباء" المحلية.

© AP Photo / Raad Adayleh الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على حدوده الشمالية

واعترف الوافد الأردني بأنه امتهن تجارة المواد المخدرة بأنواعها قبل سنوات، وأنه معروف في أوساط المتعاطين بإتجاره للسموم المخدرة ويعرف بإمبراطور المخدرات.

وفي السياق نفسه، أمر مدير أمن محافظة حولي اللواء عابدين العابدين بإبعاد وافدين آسيويين بعد ضبطهما في حالة سكر بالإضافة إلى قيامهما بإقلاق راحة السكان.

يذكر أن اللواء العابدين قد تلقى شكاوى عديدة من سكان منطقة حولي بشأن آسيويين يحتسيان المواد المسكرة، ثم يقومان بأفعال من شأنها إقلاق راحة السكان، فتم توجيه دورية أمنية إلى موقع البلاغ، وتمكن رجال الأمن من توقيف الآسيويين واقتيادهما إلى المخفر تمهيدا لإبعادهما.