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    طفلة سورية لاجئة في إحدى مخيمات لبنان

    الحريري: الحل الوحيد لأزمة النازحين هو عودتهم لديارهم ونحن نرفض التوطين

    © REUTERS / ALI HASHISHO
    العالم العربي
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    أعرب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الجمعة، أن بلاده ترفض توطين النازحين على أراضيها، مؤكدا أن الحل الوحيد لأزمة النازحين هو عودتهم لبلادهم.

    بيروت — سبوتنيك. وقال الحريري في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في بيروت: "دستورنا واضح برفض التوطين، ونحن علينا احترام الدستور والعمل على عودة النازحين إلى بلادهم بطريقة آمنة"، مشددا على رفضه فرض التوطين على لبنان من أي جهة. وتوجه الحريري بالشكر لميركل على الدعم الكبير الذي تقدمه ألمانيا للبنان، "وبشكل خاص على صعيد المساعدات الإنسانية لتخفيف تداعيات أزمة النزوح السوري".

    واعتبر أن "هناك حاجة لتوسيع المساعدات الإنسانية الأساسية بصورة مستمرة لتشمل، إضافة إلى النازحين، المجتمعات المضيفة لهم".

    العماد عون
    © REUTERS /
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    واعتبر الحريري أن "الحل الدائم والوحيد للنازحين السوريين هو العودة الآمنة إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن "موضوع النازحين هو إنساني، وإذا لم نتعامل به من هذا المنطلق نكون قد فقدنا إنسانيتنا، وكرؤساء ودول علينا واجب إنساني تجاه قضية النازحين ونحن متمسكون بعودة آمنة وكريمة لهم".

    وحذر الحريري من أنه "لا يمكن للبنانيين أن يتحملوا هذا العدد من النازحين من دون ان يكون هناك نمو في الاقتصاد اللبناني الذي يفتح المجال لفرص عمل، وتعزيز القطاع الخاص، الذي هو المشغل الأول للشباب اللبناني، وهذا سيؤدي إلى حل للوضع الاقتصادي وارتياح في البلد".

    وأكد الحريري أن "دستورنا واضح برفض التوطين ونحن علينا احترام الدستور والعمل على عودة النازحين الى بلادهم بطريقة آمنة".

    أطفال سوريا
    © AFP 2018 / BULENT KILIC
    مئات النازحين السوريين يغادرون لبنان
    وأشار الحريري إلى أنه أكد لميركل "التزام الحكومة اللبنانية بكل الإصلاحات التي وردت في مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني) وعلى أهمية وضع آلية متابعة مع المجتمع الدولي"، معربا عن أمله في أن تكون ألمانيا عضوا في لجنة المتابعة لهذا المؤتمر".

    وقال الحريري إنه ناقش مع ميركل "الدور المساعد الذي يمكن لألمانيا أن تلعبه خصوصا في مساعدة لبنان على تنفيذ الأولويات التي طرحتها الحكومة اللبنانية في مؤتمر "بروكسل 2"، من خلال دعم مشروع استهداف الفقر في لبنان، ودعم تنفيذ الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني".

    وشدد الحريري على "التزام لبنان بالقرار الدولي 1701"، الذي أنهى الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006، معربا عن شكره لمساهمة ألمانيا بقوات الطوارئ العاملة في لبنان "يونيفيل"، والتزامها بدعم المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

    وأشار الحريري إلى أنه أكد لميركل "التزام لبنان المستمر بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2000، وبالتالي تمسكنا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار لبنان, عودة النازحين السوريين, الحكومة اللبنانية, سعد الحريري, لبنان
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