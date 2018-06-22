انطلاق تظاهرات من غزة صوب السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل في جمعة "الوفاء للجرحى"

بدأت التظاهرات بعيد انتهاء صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار ومسيرات العودة، وخرجت من عدة ميادين قطاع غزة باتجاه السياج الفاصل عند الحدود.

© REUTERS / AMIR COHEN استمرار تدهور الأوضاع في قطاع غزة في ظل صمت دولي مطبق

رام الله — سبوتنيك . وتأتي هذه التظاهرات استكمالا لمسيرات العودة التي بدأت في الثلاثين من آذار/مارس المنصرم الذي صادف ذكرى يوم الأرض.

ويعتزم المتظاهرون إطلاق عشرات البالونات المشتعلة من غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، حيث تسببت البالونات في وقت سابق بحرائق في عدد من الأراضي الزراعية الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة.

ودفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته وعزز تواجده قرب الحدود تحسبا لمحاولات الفلسطينيين التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.