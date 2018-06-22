بوغدانوف يبحث مع قرقاش العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الاوسط

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، العلاقات بين البلدين والوضع في الشرق الأوسط

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "خلال اللقاء تم التطرق إلى القضايا الحيوية لتطوير علاقات الصداقة الروسية —الإماراتية مع التركيز على الحفاظ على الحوار السياسي النشط".

© Sputnik . Aleksei Kudenko نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الإيراني في موسكو الشرق الأوسط وسوريا

وأشارت الخارجية إلى أنه تم تبادل للآراء حيال الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في اليمن، والأراضي الفلسطينية وليبيا ومنطقة الخليج.

وأشارت الخارجية إلى أنه خلال تبادل الآراء حيال الوضع في منطقة الشرق الأوسط تم التركيز على الوضع في اليمن، والأراضي الفلسطينية وليبيا ومنطقة الخليج.

وجاء في البيان "وفي الوقت نفسه، تم التشديد على ضرورة حل الخلافات، بما في ذلك الجوانب الإنسانية، على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

هذا ووقعت روسيا والإمارات العربية، يوم 1 حزيران /يونيو الجاري، خلال زيارة وولي عهد أبوظبي إلى موسكو عدداً من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وشملت الاتفاقيات مجالات شراكة في القطاعات، التجارية-الاقتصادية والمالية-الاستثمارية والثقافية-الإنسانية والعلمية التقنية والطاقة والسياسة، وكذلك التعاون في مجال الأمن وغيرها من المجالات.

