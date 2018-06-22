بوغدانوف يبحث مع قرقاش العلاقات الثنائية والوضع في الشرق الاوسط

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية في بيان: "خلال اللقاء تم التطرق إلى القضايا الحيوية لتطوير علاقات الصداقة الروسية —الإماراتية مع التركيز على الحفاظ على الحوار السياسي النشط".
وأشارت الخارجية إلى أنه تم تبادل للآراء حيال الوضع في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في اليمن، والأراضي الفلسطينية وليبيا ومنطقة الخليج.
وأشارت الخارجية إلى أنه خلال تبادل الآراء حيال الوضع في منطقة الشرق الأوسط تم التركيز على الوضع في اليمن، والأراضي الفلسطينية وليبيا ومنطقة الخليج.
وجاء في البيان "وفي الوقت نفسه، تم التشديد على ضرورة حل الخلافات، بما في ذلك الجوانب الإنسانية، على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة".
هذا ووقعت روسيا والإمارات العربية، يوم 1 حزيران /يونيو الجاري، خلال زيارة وولي عهد أبوظبي إلى موسكو عدداً من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وشملت الاتفاقيات مجالات شراكة في القطاعات، التجارية-الاقتصادية والمالية-الاستثمارية والثقافية-الإنسانية والعلمية التقنية والطاقة والسياسة، وكذلك التعاون في مجال الأمن وغيرها من المجالات.
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