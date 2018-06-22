مفوضية اللاجئين تقدم مقترحات للبنان بشأن عودة السوريين

تقدّمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بمقترحات للبنان بشأن عودة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه إلى سوريا، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة حادة مع الجانب اللبناني، وصلت إلى حد تجميد طلبات الإقامة لموظفي المفوضية.

بيروت — سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، أنها "تلقّت كتاباً جوابياً من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، تضمن جملة أمور منها أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية ومع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور بموضوع النازحين وعودتهم إلى سوريا".

وأضاف البيان بأن المفوضية "وافقت على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين (جبران باسيل) القاضي بتقسيم النازحين إلى فئات تمهيداً لتنظيم عودتهم، وأكدت على عملها الدائم داخل سوريا لإزالة العوائق أمام العودة الكريمة والآمنة".

وبحسب بيان وزارة الخارجية فإنّ مفوضية اللاجئين "شدّدت على أنها ليست في وارد تشجيع العودة الآن، ولكنها لن تقف في وجه من يريد العودة الطوعية أفراداً أو جماعات، كما أنها وافقت على مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين في داتا المعلومات التي في حوزتها، والتي كانت تتشاركها مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2015".

وأشار بيان وزارة الخارجية اللبنانية إلى أن الدوائر المختصة لديها تقوم "بتحضير ردّ على كتاب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان، للتأكيد على ترجمة هذه السياسة إلى خطوات عملية تؤدي إلى تأمين عودة كريمة وآمنة على مراحل للنازحين السوريين في لبنان".