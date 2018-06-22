القوات العراقية تفتش في مكان اختباء زعيم "داعش" الإرهابي

شرعت القوات العراقية، اليوم الجمعة، 22 يونيو/ حزيران، بعملية نوعية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي، وإزالة كل مخلفاته من مناطق محافظة نينوى، شمالي العاصمة، بغداد.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى تشرع بواجب تفتيش قرى (قبق، وطولة باش، وقصبة الراعي) ضمن ناحية العياضية، التابعة لقضاء تلعفر، غربي المحافظة.

© AP Photo / Hadi Mizban القوات الجوية العراقية تقصف مواقع لـ"داعش" في منطقة هجين السورية

وأضاف رسول، أن القوات عثرت على 10 صواريخ طائرة مسيرة، و6 رمانات قاذفة ضد الدروع، و20 عبوة ناسفة، و17 قنبرة هاون عيار 120 ملم، و9 رمانات يدوية محلية الصنع، و16 حزاما ناسفا من مخلفات "داعش" الإرهابي.

وكان قضاء تلعفر الذي حررته القوات العراقية، في 31 أغسطس/ آب العام الماضي بالكامل من قبضة "داعش" الإرهابي، المعقل الأخطر للتنظيم وزعيمه "أبو بكر البغدادي" الذي أشيع مرات عدة عن اختبائه فيه وتنقله منه إلى قضاء البعاج شمالي غربي نينوى.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.