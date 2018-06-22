"أنصار الله" تنفي بحث تسليم ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة

وقال البخيتي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إن عملية تسليم الميناء إلى الأمم المتحدة لم تطرح من قبل ولا خلال الأيام الحالية، وأن ما يتم مناقشته هو عملية الرقابة الدولية على الميناء لا إدارته.

© AP Photo / Nasser Nasser بعد أنباء انسحاب ماليزيا... السودان يؤكد موقفه بشأن اليمن

وأضاف أن التحالف سبق وطلب استلام الميناء، وأن الأمم المتحدة ردت وقالت إن الأمر ليس من اختصاصها، وإن المباحثات الحالية مع الأمم المتحدة متعلقة بإعادة فريق المنظمة الذي كان متواجدا في بداية العدوان على في وقت سابق.

وفيما يتعلق بالتطورات على الأرض، أوضح البخيتي أن قوات التحالف تكبدت خسائر فادحة منذ ثلاثة أيام، وأنها رجعت إلى ما بعد منطقة الدوار، خاصة وأن قوات الجيش اليمني والقوات الشعبية تمكنوا من قطع الإمدادات عن 5 مناطق على امتداد الساحل، وأن الأمر تسبب في انهيار قوات التحالف المتواجدة على طول مناطق الساحل.

وتابع أن رهان التحالف على الحسم العسكري في اليمن أصبح مستحيلا، وأن المطار وما حوله تحت سيطرة الجيش اليمني والقوات الشعبية، كما أنه لا صحة لما يتردد بشأن سيطرة قوات التحالف على مطار الحديدة.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر قولها إن جماعة "أنصار الله" في اليمن ألمحت إلى استعدادها لتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى الأمم المتحدة، في انفراجة محتملة للصراع أثار أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتعهدت السعودية والإمارات بعملية عسكرية سريعة للسيطرة على المطار والميناء دون دخول وسط المدينة وذلك لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية.