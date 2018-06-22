قبل ساعات من تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة... تحذير للسعوديات

ووفق ما أوردته صحيفة عاجل السعودية، حذر قانونيون من التعرض للمرأة أثناء قيادة السيارة، أو تصويرها أو مطاردتها، ما يدخل صاحب تلك الأفعال تحت طائلة القانون الذي أقرّ عقوبات مختلفة رادعة لتلك التصرفات.

© Photo / FAHAD SHADEED قرار جديد يمنح المرأة السعودية حقا إضافيا

وصرح المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد للصحيفة بأن "أي فعل ضد قائدة سيارة سيكون له عقوبة رادعة، نحن نتحدث عن جرائم مختلفة، قد تحدث مع بداية قيادة المرأة للسيارة، فمثلا: لو صور شخص قائدة السيارة وقام بنشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فهذا فعل يدخل تحت طائلة الجرائم المعلوماتية التي تصل إلى السجن والغرامة".

وتابع القانوني السعودي: إنه في حال قام شخص بتصوير قائدة السيارة ولم ينشرها فبإمكانها تقديم شكوى للشرطة ويتم إيقافه، ليحاكم تحت طائلة الجرائم المعلوماتية والتي تصل عقوبتها إلى السجن والغرامة.

وأضاف أنه في حالة مطاردة قائدة السيارة، فإنها جريمة تدخل تحت قانون التحرش أو الاعتداء على النفس، والتي تصل عقوبة التحرش إلى السجن والغرامة، أما الاعتداء على النفس فعقوبتها السجن والجلد".

وأعلن محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور السعودي، أنه سوف يسمح للمرأة بقيادة السيارات اعتبارا من يوم 24 يونيو الجاري، مؤكدا اكتمال "تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارات في المملكة".