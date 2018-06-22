القوات العراقية تعثر على حقول ألغام لـ"داعش" غربي البلاد

عثرت القوات العراقية، اليوم الجمعة، 22 يونيو/حزيران، على حقول ألغام ومواد متفجرة أخرى من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي، في محافظة الأنبار، التي تشكل ثلث مساحة العراق، غربا.

وأعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، العميد يحيى رسول، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار وخلال معالجة العبوات الناسفة من تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات، تمكنت من العثور على 50 صفيحة "جليكان" يحتوي مادة C4.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic القوات العراقية تفتش في مكان اختباء زعيم "داعش" الإرهابي

وأضاف: كما عثرت القوات على 32 عبوة ناسفة محلية الصنع، وحقلين للألغام في منطقة الزنكورة الاستراتيجية شمالي الأنبار.

وتابع: أيضا عثرت القوات على حقل آخر للألغام، في منطقة الكيلو 35، غربي الرمادي، مركز المحافظة.

وأشاار الناطق باسم مركز الإعلام الأمني في ختام البيان، إلى أن القوات استقبلت 13 عائلة قادمة من صحراء الرطبة، تم إيوائها في مخيم الكليو 18 غربي الرمادي.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.