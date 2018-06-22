ارتفاع عدد المصابين شرقي قطاع غزة إلى 206 أشخاص

ارتفع عدد المصابين شرقي قطاع غزة إلى 206 أشخاص بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

© Sputnik . Ahmed Abed انطلاق تظاهرات من غزة صوب السياج الحدودي الفاصل مع إسرائيل في جمعة "الوفاء للجرحى"

رام الله — سبوتنيك . أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بجروح إلى 206 شخصا.

وجاء في بيان الوزارة: إصابة 206 شخصا بجراح مختلفة واختناق بالغاز منها 120 تم علاجها بالنقاط الميدانية و86 تم علاجها بالمستشفيات، منها 44 إصابة بالرصاص الحي، 30 استنشاق غاز، 12 أخرى و7 حالات خطرة، وذلك بجمعة "الوفاء للجرحى"".

وبدأت التظاهرات اليوم الجمعة بدعوة من اللجنة الوطنية العليا لكسر الحصار و"مسيرات العودة"، وخرجت من عدة ميادين قطاع غزة باتجاه السياج الفاصل عند الحدود.

وتأتي هذه التظاهرات استكمالا لمسيرات العودة التي بدأت في الثلاثين من آذار/ مارس المنصرم الذي صادف ذكرى يوم الأرض.

ودفع الجيش الإسرائيلي بالمزيد من قواته وعزز تواجده قرب الحدود تحسبا لمحاولات الفلسطينيين التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية.