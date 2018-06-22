الجيش السوري يواصل التقدم في البادية ويكبد "داعش" خسائر كبيرة

حققت وحدات الجيش السوري تقدما جديدا في عمليتها العسكرية المتواصلة ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في عمق البادية السورية.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH الجيش السوري يعزز جبهتي البادية والجنوب... وغارات على اللجاة (فيديو)

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية " سانا " أن وحدات الجيش نفذت عمليات دقيقة ومركزة على أوكار إرهابيي " داعش " في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة السويداء باتجاه البادية كبدت خلالها التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

ونتيجة العمليات تمكنت وحدات الجيش من الوصول إلى منطقة "قبر الشيخ حسين" في ريف السويداء الشرقي والشمالي الشرقي حيث تعمل على تثبيت نقاط جديدة في المنطقة لتكون منطلقا جديدا ونقطة ارتكاز لمواصلة تقدمها لإنهاء الوجود الإرهابي في المنطقة المجاورة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة 22 يونيو/حزيران، سيطرت وحدات من الجيش على قرية دير داما ومزرعة البستان وسط اللجاة في أقصى الريف الشمالي الغربي لمحافظة السويداء وسط انهيار في صفوف الإرهابيين تحت الضربات المركزة لوحدات الجيش على تحصيناتهم ومحاور تحركاتهم.

وبحسب سانا فقد حققت وحدات الجيش خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا بعملياتها في عمق البادية السورية حيث حررت ما يزيد على 4500 كيلو متر مربع في أرياف دمشق وحمص ودير الزور.